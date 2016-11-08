American meldet Gewinnrückgang

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

American hat im dritten Quartal 2016 einen Nettogewinn von 737 Millionen US Dollar (Vorjahr 1,693 Milliarden USD) eingeflogen.

Im dritten Quartal erwirtschaftete American bei einem Umsatz von 10,594 Milliarden US Dollar (Vorjahr 10,706 Milliarden USD) einen operativen Betriebsgewinn von 1,431 Milliarden US Dollar (Vorjahr 1,999 Milliarden USD), verglichen mit dem dritten Quartal 2015 entspricht dies einem Rückgang von 28,5 Prozent. Die Kosten haben sich um 5,2 Prozent auf 9,163 Milliarden US Dollar verteuert.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete American Airlines bei einem Umsatz von 30,391 Milliarden US Dollar (Minus 3,1 Prozent) einen Nettogewinn von 2,387 Milliarden US Dollar (Minus 44,9 Prozent).