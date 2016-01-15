American meldet Dezemberzahlen

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Dezember 2015 16,466 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer leichten Abnahme von 0,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde mit 22,454 Milliarden Sitzplatzmeilen praktisch gleich behalten wie im Vorjahresdezember. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,5 Prozent auf 18,332 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Dezember um 1,2 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent angestiegen.

Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2015 201,249 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.