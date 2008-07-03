American müssen USD 1,1-1,2 Milliarden abschreiben
03.07.2008 NCAR
American Airlines informierte die US Börsenaufsicht darüber, dass sie im zweiten Quartal eine bargeldlose Abschreibung von USD 1,1-1,2 Milliarden verbuchen müssen.
Die Muttergesellschaft von American Airlines, AMR Corp, informierte die US Börsenaufsicht darüber, dass sie im zweiten Quartal eine bargeldlose Abschreibung von USD 1,1-1,2 Milliarden verbuchen müssen.
Dies liegt an den im März bekannt gegebenen Kapazitätsreduktionen. Das Unternehmen sagte, der effektive Wert ihrer MD-80 Flotte und ERJ-135 Flugzeuge sei zu hoch angesetzt und müsste berichtigt werden. Zusätzliche Aufwendungen von USD 75-100 Millionen werden durch Entlassungen entstehen, die im dritten Quartal möglicherweise bekannt gegeben würden.