American müssen USD 1,1-1,2 Milliarden abschreiben

American Airlines informierte die US Börsenaufsicht darüber, dass sie im zweiten Quartal eine bargeldlose Abschreibung von USD 1,1-1,2 Milliarden verbuchen müssen.

Die Muttergesellschaft von American Airlines, AMR Corp, informierte die US Börsenaufsicht darüber, dass sie im zweiten Quartal eine bargeldlose Abschreibung von USD 1,1-1,2 Milliarden verbuchen müssen.