American fliegt Quartalsgewinn ein

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

American Airlines konnte im zweiten Quartal 2019 einen Nettogewinn von 662 Millionen US Dollar einfliegen, das entspricht einem Gewinnwachstum von neunzehn Prozent.

Der Umsatz bei der weltweit größten Fluggesellschaft hat sich um 2,7 Prozent auf 11,960 Milliarden US Dollar (Vorjahr 11,643 Milliarden USD) erhöht. Die Kostenseite verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 10,807 Milliarden US Dollar (Vorjahr 10,639 Milliarden USD). Den operativen Gewinn gibt American Airlines für das zweite Quartal 2019 mit 1,153 Milliarden US Dollar (Vorjahr 1,004 Milliarden USD) an, das entspricht einem Wachstum von 14,8 Prozent.

Im ersten Halbjahr erwirtschaftete American Airlines bei einem Umsatz von 22,544 Milliarden US Dollar (Vorjahr 22,044 Milliarden USD) einen Nettogewinn von 847 Millionen US Dollar (Vorjahr 716 Millionen USD), das waren 18,4 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018.

In den ersten sechs Monaten flogen mit American Airlines und den Regionaltöchtern 105,398 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent. American verdiente im ersten Halbjahr 2017 pro geflogenem Passagier Netto 8 US Dollar.