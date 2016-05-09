American fliegt Quartalsgewinn ein

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

American Airlines konnte im ersten Quartal 2015 einen Gewinn von 700 Millionen US Dollar (Vorjahr 932 Millionen USD) einfliegen, das entspricht einem Rückgang von 24,9 Prozent.

Der Umsatz ging um vier Prozent auf 9,435 Milliarden US Dollar zurück. Die Kostenseite verbilligte sich um 5,9 Prozent auf 8,100 Milliarden US Dollar. Den operativen Gewinn gibt American für das erste Quartal 2016 mit 1,335 Milliarden US Dollar an, das entspricht einer Steigerung von 9,8Prozent.

Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im ersten Quartal 2016 46,915 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.