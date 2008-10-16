American bestellt 42 787

American Airlines hat eine Bestellung über 42 Boeing 787 im Wert von mehr als US$8 Milliarden platziert.

Die erste Maschine soll 2012 geliefert werden. Ausserdem besitzt AA Kaufoptionen für 58 weitere Dreamliner. Die Bestellung ist davon abhängig, ob die Airline ein Abkommen mit ihren Piloten erreicht, die bislang abgeschlossenen Arbeitsverträge sehen nämlich keinen Lohntarif für die Bedienung dieser Flugzeuge vor, diese müssen erst verhandelt werden. Die 787 sollen die 767-300 ersetzen und die Langstrecken-Flotte der AA erweitern. Die Airline ist optimistisch, dass die Streiksituation bei Boeing bald geklärt werden kann.