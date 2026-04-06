American Airlines zieht positive Bilanz

Boeing 787-9 American Airlines (Foto: American Airlines)

American Airlines konnte im Berichtsjahr 2025 einen kleinen Nettogewinn von 111 Millionen US-Dollar einfliegen, im Vorjahr waren es noch 846 Millionen US-Dollar.

American Airlines konnte im Berichtsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 54,6 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, das entspricht einem Umsatzplus von 0,8 Prozent. Die Kosten sind im gleichen Zeitraum um drei Prozent auf 53,166 Milliarden US-Dollar angestiegen. Den Betriebsgewinn gibt American Airlines für das vergangene Jahr mit 1,467 Milliarden US-Dollar an, im Jahr 2024 erreichte dieser 2,614 Milliarden US-Dollar. Die Betriebsmarge auf Stufe EBIT erreichte im vergangenen Geschäftsjahr 2,7 Prozent.

Die Verkehrszahlen für das Jahr 2025 bei American Airlines

American Airlines und ihre Regionaltöchter konnte im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 223,540 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahr 2024 entspricht dies einem Rückgang von 1,3 Prozent. Das Angebot erreichte bei American Airlines im Berichtsjahr 2025 insgesamt 299,411 Milliarden Sitzplatzmeilen, 2,2 Prozent mehr als im Jahr 2024. Die Nachfrage lag im vergangenen Jahr bei 250,294 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht einem Wachstum von 0,6 Prozent. Die Flugzeuge waren im Berichtsjahr 2025 zu 83,6 Prozent ausgelastet, 1,3 Prozentpunkte tiefer als im Jahr 2024.

Bei der weltweit grössten Fluggesellschaft arbeiteten Ende 2025 insgesamt 139.100 Mitarbeiter, das waren 4,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Flotte stand bei 1.580 Flugzeugen, Plus 1,2 Prozent.