American Airlines wird noch mehr Kapazität kürzen

American Airlines wird vielleicht mehr Kapazität streichen müssen als zunächst gedacht.

CFO Tom Horton sagte, sie müssten, wenn sich die Entwicklung der Rezession im Sommer genauer abzeichne, über weitere Massnamen nachdenken, um mit der sinkenden Nachfrage klarzukommen.

Der Mutterkonzern AMR kürzte die Kapazität von AA im vierten Quartal um 8,3 Prozent und wird 2009 weitere 6,5 Prozent kürzen. Horton stellte fest, dass damit weitere Kosten gesenkt werden können, etwa bei den Wartungsanlagen, von denen vielleicht eine geschlossen werden soll.





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