American Airlines will normalen Flugbetrieb wieder aufnehmen

Nachdem die American Airlines vor einer Woche über 1.000 Flüge annulliert hatte, um die Flieger zu inspizieren, soll der Betrieb ab Samstag wieder normal weiterlaufen.

Die Hälfte der untersuchten Maschinen soll am Donnerstag bereits wieder einsatzbereit sein, weitere Flugzeuge ab Freitag. Die Anzahl gestrichener Flüge für die nächsten Tage könne man noch nicht einschätzen, auch zu den der Airline entstandenen Kosten wollte sich niemand äussern. Man tue alles dafür, wieder zum täglichen Business zurück zu kehren.