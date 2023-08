American Airlines weiter im Rückwärtsgang

Mit American Airlines flogen im August 2009 massiv weniger Fluggäste als ein Jahr zuvor. Mit 7,72 Millionen Fluggästen stiegen 8,5 Prozent weniger Passagiere zu als ein Jahr zuvor.

American Airlines baute im August 2009 verglichen mit dem Vorjahresaugust weiter kräftig ab, die Kapazitäten wurden um 9,4 Prozent auf 13,194 Milliarden Sitzplatzmeilen nach unten gefahren. Die Nachfrage ist im gleichen Zeitraum um 8,1 Prozent auf 11,173 Milliarden Sitzplatzmeilen gesunken. Die Auslastung verbesserte sich leicht auf 84,7 Prozentpunkte. Im Frachtverkehr transportierte American Airlines im August 2009 19,3 Prozent weniger Cargo. Bei American Airlines scheint die Krise noch nicht vorbei zu sein, verglichen mit den anderen grossen Airlines in den Staaten sah die August Bilanz bei der Airline mit Hauptsitz in Fort Worth (Texas) am schlechtesten aus, von einer Erholung scheint American Airlines noch weit entfernt zu sein.