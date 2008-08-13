American Airlines wandelt weitere 737 Optionen um

Im Rahmen der Flottenerneuerung gab American Airlines heute bekannt, dass sie im Jahr 2010 sechs zusätzliche Boeing 737-800 übernehmen wird.

Die älteren MD-80 Flugzeuge müssen wegen den hohen Treibstoffpreisen bei American rascher ausgewechselt werden als ursprünglich geplant. Zwischen 2009 und 2010 werden an American 76 neue Boeing 737-800 geliefert. Die sechs zusätzlichen Maschinen waren bei Boeing bereits früher als Kaufoptionen bestellt worden. American erläuterte heute, dass zweidrittel der 76 zu liefernden 737 Flugzeuge bereits finanziert seien.