American Airlines streicht Flüge von London Gatwick

Mit der weiteren Öffnung London Heathrows und den zusätzlichen Slots für die amerikanischen Airlines streicht American Airlines alle Flüge von Gatwick.

Das Open Sky Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika führte dazu, dass auf dem grössten Drehscheiben-Flughafen der Welt, London Heathrow, weitere Slots für amerikanische Airlines vergeben wurden. So entschied American Airlines die restlichen Flüge von London Gatwick nach London Heathrow zu verschieben. Es sei für die grösste Airline Amerikas nicht rentabel, nur noch einen Flug in Gatwick zu belassen. Ab dem 13. April verkehren alle American Airlines Flüge aus London vom Flughafen Heathrow aus.