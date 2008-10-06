American Airlines schwächer unterwegs

Gegenüber dem Vorjahresseptember bot American Airlines mit 12,86 Milliarden sieben Prozent weniger Flugmeilen an.

Die Nachfrage ging auf 9,86 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück, dies entspricht einem Rückgang von 9,1 Prozentpunkten. Die Auslastung ging um 1,8 Punkte auf 76,6 Prozent zurück. Im September flogen 6,8 Millionen Fluggäste mit American Airlines. American musste im Nationalen wie im Internationalen Fluggeschäft in diesem Monat starke Rückgänge hinnehmen, diese rückläufige Entwicklung deutet darauf hin, dass die Vereinigten Staaten bereits ziemlich stark von einer Rezession eingeholt wurden.