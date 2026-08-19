American Airlines präsentiert zweites Quartal

Boeing 787-9 American Airlines (Foto: American Airlines)

American Airlines hat im zweiten Quartal 2026 einen Gewinn von 71 Millionen US-Dollar eingeflogen, ein Jahr zuvor resultierte noch ein Nettogewinn von 599 Millionen US-Dollar.

American Airlines konnte im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 16,735 Milliarden US-Dollar erzielen, das war 16,3 Prozent mehr als in der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne. Die Kosten sind um 22,9 Prozent auf 16,289 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Betriebsgewinn gibt American Airlines mit 446 Millionen US-Dollar an, ein Jahr zuvor resultierte im zweiten Quartal ein Betriebsgewinn von 1,135 Milliarden US-Dollar. Das schlechtere Resultat lässt sich durch die stark angestiegenen Treibstoffkosten erklären, das Kerosin hat sich wegen des Irankriegs um 83,3 Prozent von 2,663 Milliarden US-Dollar auch 4,881 Milliarden US-Dollar verteuert.

American Airlines konnte im zweiten Quartal 2026 insgesamt 59,101 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent. Die Auslastung lag bei 83,2 Prozent, Minus 1,5 Prozentpunkte.

Im ersten Halbjahr 2026 konnte die weltweitgrößte Fluggesellschaft ein Umsatzplus von 13,7 Prozent auf 30,647 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Die Kosten haben sich um 16 Prozent auf 30,242 Milliarden US-Dollar verteuert. Den Betriebsgewinn gibt American Airlines für das erste Halbjahr mit 405 Millionen US-Dollar an, Minus 53,1 Prozent. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete American Airlines einen Nettoverlust von 311 Millionen US-Dollar, ein Jahr zuvor konnte die Airline noch einen Nettogewinn von 126 Millionen US-Dollar erwirtschaften.

Mit American Airlines flogen im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 110,871 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum eines Prozents. Die Flugzeuge waren zu 82,8 Prozent ausgelastet, das entspricht einem leichten Rückgang von 0,5 Prozentpunkten.

American Airlines schließt das zweite Quartal 2026 mit einer Liquidität von 11,3 Milliarden US-Dollar ab.