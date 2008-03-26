American Airlines muss Flüge streichen

Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat bei Inspektionen der MD 80 Flotte Mängel entdeckt.

Die Inspektoren nehmen es momentan ziemlich genau. Nach dem Grounding von älteren Boeing 737 Maschinen bei Southwest Airlines, scheint nun American Airlines im Visier der Luftfahrtbehörde zu sein. American musste heute 200 Linienflüge streichen, um die elektrische Verkabelung bei den MD-80 zu überprüfen. Nach einem Audit war nicht klar, bei welchen Flugzeugen die Anpassungen der Kabelstränge gemacht wurde und bei welchen nicht. Die Nachprüfung kann pro Flugzeug ein paar Stunden in Anspruch nehmen. American Airline will heute Abend alle MD-80 wieder im Einsatz haben.