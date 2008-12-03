American Airlines mit weniger Verkehr

Der Verkehr der American Airlines ist im November um 14,5 Prozent gesunken.

Die amerikanische Airline meldete eine Auslastung von 76,6 Prozent, ein Rückgang von 4,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Der Verkehr und Kapazität gingen zurück, ersterer um 14,5 Prozent, letztere um 9,3 Prozent. Im Inland sank der Verkehr um 19,3 Prozent bei einer um rund 15 Prozent kleineren Kapazität. Auf internationaler Ebene konnte die Kapazität um 1,3 Prozent gesteigert werden, während der Verkehr um 5,4 Prozent absackte. American Airlines transportierte 6,7 Millionen Passagiere im November.

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