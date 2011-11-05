American Airlines mit weniger Passagieren
05.11.2011 BGRO
Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Oktober 7,234 Millionen Fluggäste, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat entspricht dies einer Abnahme von 0,9 Prozent.
Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,7 Prozent auf 12,780 Milliarden Sitzplatzmeilen verringert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,1 Prozent auf 10,653 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Oktober 2011 von 83,6 auf 83,2 Prozent um 0,3 Prozent zurück gegangen. Die Frachtleistung hat sich um 12 Prozent auf 153.082 Millionen Tonnenmeilen verschlechtert.