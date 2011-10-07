American Airlines mit mehr Passagieren
07.10.2011 BGRO
Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat September 7,846 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Zunahme von 2,2 Prozent.Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember nur leicht um 0,3 Prozent auf 12,593 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,9 Prozent auf 10,244 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im September 2011 von 80,1 auf 81,4 Prozent um 1,3 Prozent gestiegen. Die Fracht ist um 5,2 Prozent auf 148,904 Millionen Tonnenmeilen zurück gegangen.