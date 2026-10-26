American Airlines mit Verlust

Boeing 787-9 American Airlines (Foto: American Airlines)

American Airlines hat im dritten Quartal 2026 einen Nettoverlust von 269 Millionen US-Dollar eingeflogen, ein Jahr zuvor resultierte ein Verlust von 114 Millionen US-Dollar.

American Airlines konnte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 16,335 Milliarden US-Dollar erzielen, das waren 19,3 Prozent mehr als in der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne. Die Kosten sind um 19,8 Prozent auf 16,220 Milliarden US-Dollar gestiegen. Den Betriebsgewinn gibt American Airlines mit 115 Millionen US-Dollar an, ein Jahr zuvor resultierte im dritten Quartal ein Betriebsgewinn von 151 Millionen US-Dollar. American Airlines leidet wie alle anderen Fluggesellschaften an den hohen Treibstoffpreisen, diese sind im dritten Quartal von 2,767 Milliarden US-Dollar auf 4,635 Milliarden US-Dollar um 67,5 Prozent angestiegen.