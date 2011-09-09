American Airlines meldet weniger Passagiere
09.09.2011 BGRO
Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat August 7,645 Millionen Fluggäste, was gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einer Abnahme von 0,9 Prozent entspricht.
Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,2 Prozentpunkte auf 13,446 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage ist um 0,4 Prozent auf 11,464 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück gegangen. Bei American Airlines ist die Auslastung im August 2011 von 84,6 Prozent auf 85,3 Prozent gestiegen. Die Fracht ist um 9,2 Prozent auf 142,151 Millionen Tonnenmeilen zurück gegangen.