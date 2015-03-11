American Airlines meldet soliden Gewinn

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete American Airlines bei einem Umsatz von 42,650 Milliarden US Dollar einen Nettogewinn von 2,882 Milliarden US Dollar.

Der Umsatz stieg von 40,419 auf 42,650 Milliarden US Dollar um 5,5 Prozent. Die Kostenseite verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 38,401 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 4,249 Milliarden US Dollar, das entspricht einem Plus von 64,8 Prozent. Der Nettogewinn drehte sich von einem Vorjahresverlust von 1,233 Milliarden US Dollar auf solide 2,882 Milliarden US Dollar.