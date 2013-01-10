American Airlines meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Dezember 2012 8,938 Millionen Passagiere, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Zunahme von 2,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um zwei Prozentpunkte auf 14,086 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 2,1 Prozentpunkte auf 11,294 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Dezember 2012 von 80,1 auf 80,2 Prozent um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Die Fracht ist um 3,7 Prozentpunkte auf 149.505 Millionen Tonnenmeilen angestiegen. Mit American Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2012 107,807 Millionen Passagiere, dies waren 0,5 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2011.