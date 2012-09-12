American Airlines meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat August 2012 9,559 Millionen Passagiere, was gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einer Zunahme von 0,5 Prozentpunkten entspricht.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,5 Prozentpunkte auf 14,399 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage ist um 0,1 Prozent auf 12,353 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Bei American Airlines ist die Auslastung im August 2012 von 84,4 Prozent auf solide 85,8 Prozent angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 142,458 Millionen Tonnenmeilen verbessert. American Airlines konnte von Januar bis Ende August 73,200 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 1,4 Prozentpunkten.