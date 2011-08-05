American Airlines meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 8,183 Millionen Fluggäste, was gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einer Zunahme von 1,5 Prozent entspricht.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um knapp einen Prozentpunkt auf 13,882 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage stieg um 1,7 Prozent auf 12,176 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Angebotserweiterung konnte am Markt vollständig abgesetzt werden, die Flugzeuge waren mit einer Auslastung von soliden 87,7 Prozent um 0,7 Prozentpunkte besser ausgelastet als im Vorjahresjuli. Die Fracht ging um 5,6 Prozent auf 153,324 Millionen Tonnenmeilen zurück.