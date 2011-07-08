American Airlines meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Juni 7,713 Millionen Fluggäste, was gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einer Zunahme von 0,8 Prozent entspricht.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um knapp zwei Prozentpunkte auf 13,201 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage stieg um 1,3 Prozent auf 11,394 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Angebotserweiterung konnte am Markt nicht vollständig abgesetzt werden, die Flugzeuge waren mit einer Auslastung von 86,3 Prozent um 0,5 Prozentpunkte schlechter ausgelastet als im Vorjahresjuni. Die Fracht ging um knapp acht Prozent auf 146,769 Millionen Tonnenmeilen zurück.