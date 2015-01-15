American Airlines meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Dezember 2014 16,165 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 1,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,2 Prozent auf 22,465 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 3,7 Prozent auf 18,070 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Dezember 2014 von 83,8 auf 80,4 Prozent um 3,4 Prozentpunkte gesunken. Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2014 197,341 Millionen Passagiere, dies waren 1,9 Prozent mehr als im Jahr 2013.