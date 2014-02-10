American Airlines meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Dezember 2013 9,151 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 2,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,1 Prozent auf 14,248 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um fünf Prozent auf 11,861 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Dezember 2013 von 80,2 auf 83,3 Prozent um 3,1 Prozentpunkte angestiegen. Mit American Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2013 108,735 Millionen Passagiere, dies waren 0,7 Prozent mehr als im Jahr 2012. Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2013 zusammen 193,739 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent.