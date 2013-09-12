American Airlines meldet mehr Passagiere
12.09.2013 BGRO
Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat August 2013 9,742 Millionen Passagiere, was gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einer Zunahme von 1,8 Prozent entspricht.Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 4,2 Prozent auf 15,010 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 3,2 Prozent auf 12,752 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Bei American Airlines ist die Auslastung im August 2013 von 85,8 Prozent um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,0 Prozent zurück gegangen. Die Frachtleistung hat sich um 5,7 Prozent auf 150,516 Millionen Tonnenmeilen verbessert. American Airlines konnte von Januar bis Ende August 73,556 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent.