American Airlines meldet mehr Fluggäste
13.02.2012 BGRO
Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Januar 2012 6,769 Millionen Fluggäste, dies entspricht verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat einer Zunahme von 0,9 Prozentpunkten.Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 2,1 Prozentpunkte auf 12,740 Milliarden Sitzplatzmeilen verringert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,4 Prozentpunkte auf 10,005 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Januar 2012 von 75,8 auf 78,5 Prozent um 2,7 Prozentpunkte gestiegen. Die Frachtleistung ist um 1,5 Prozentpunkte auf 135.653 Millionen Tonnenmeilen zurück gegangen.