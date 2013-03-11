American Airlines meldet Passagierrückgang

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Februar 2013 6,360 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einer Abnahme von 0,9 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 4,4 Prozentpunkte auf 12,545 Milliarden Sitzplatzmeilen verringert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,1 Prozentpunkte auf 9,778 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Februar 2013 von 75,4 auf 77,9 Prozent um 2,6 Prozentpunkte gestiegen. Die Fracht ist um 10,2 Prozentpunkte auf 126.053 Millionen Tonnenmeilen stark zurückgegangen. Mit American Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2012 107,807 Millionen Passagiere, dies waren 0,5 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2011.