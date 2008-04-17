American Airlines kann auch ohne Fusion mithalten

American Airlines ist nicht auf grosse Fusionen angewiesen, um in der von Zusammenschlüssen bewegten Branche wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zwei Tage nachdem Delta Airlines bekannt gab, sie wolle mit Northwest Airlines zusammengehen, informierte AMR über grosse Quartalsverluste wegen der explodierenden Treibstoffpreise.

CEO Gerard Arpey sagte, American Airlines habe noch nicht entschieden, welche Rolle sie in der kompakter werdenden Branche spielen soll. „Wir haben zum Glück ein sehr starkes Netzwerk, unabhängig von den Fusionen, die in der Branche vielleicht stattfinden werden,“ sagte Arpey.