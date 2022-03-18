American Airlines fliegt Verlust ein

American Airlines Boeing 777 (Foto: American Airlines)

Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete American Airlines bei einem Umsatz von 29,882 Milliarden US-Dollar einen Nettoverlust von 1,993 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz hat sich von 17,337 Milliarden US-Dollar auf 29,882 Milliarden US-Dollar um 72,4 Prozent verbessert. Die Kostenseite ist von 27,758 Milliarden US-Dollar auf 30,941 Milliarden US-Dollar um 11,5 Prozent angestiegen. Den operativen Verlust gibt American Airlines für das Berichtsjahr 2021 mit 1,059 Milliarden US-Dollar an, im Corona Jahr 2020 musste die weltweit größte Fluggesellschaft einen Betriebsverlust von 10,421 Milliarden US-Dollar hinnehmen.

Vor der Corona Krise im Berichtsjahr 2019 konnte American Airlines bei einem Umsatz von 45,768 Milliarden US-Dollar noch einen Betriebsgewinn von 3,706 Milliarden US-Dollar einfliegen.

Im vierten Quartal 2021 konnten die Einnahmen von 4,027 Milliarden US-Dollar auf 9,427 Milliarden US-Dollar verdoppelt werden. Der Betriebsverlust erreichte im vierten Quartal 780 Millionen US-Dollar, im Corona Jahr 2020 resultierte im vierten Quartal noch ein Verlust von 2,515 Milliarden US-Dollar.

Mit American Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 165,682 Millionen Passagiere, das waren 73,8 Prozent mehr als im Corona Jahr 2020. Das Angebot lag bei 214,535 Milliarden Sitzplatzmeilen, die Nachfrage erreichte 161,538 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 75,3 Prozent und verbesserte sich damit um 11,2 Prozentpunkte. Den Durchschnittsertrag pro Sitzplatzmeile beziffert die weltweit größte Fluggesellschaft auf 16,13 Cents, das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem leichten Plus von zwei Prozent.

Vor Corona im Berichtsjahr 2019 konnte American Airlines insgesamt 215,182 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.