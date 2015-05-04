American Airlines fliegt Rekordgewinn ein

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

American Airlines konnte im ersten Quartal 2015 einen Rekordgewinn von 932 Millionen US Dollar einfliegen, das entspricht einem Plus von 94,2 Prozent.

Der Umsatz ging um 1,7 Prozent auf 9,827 Milliarden US Dollar zurück. Die Kostenseite verbilligte sich um 7,1 Prozent auf 9,265 Milliarden US Dollar. Den operativen Gewinn gibt American Airlines fürs erste Quartal 2015 mit 1,216 Milliarden US Dollar an, das entspricht einer Steigerung von 66,6 Prozent.

Mit American Airlines flogen in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs 46,194 Millionen Passagiere, das waren 0,8 Prozent weniger als im ersten Vorjahresquartal.