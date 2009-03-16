American Airlines Mutter AMR wird in Bonität zurückgestuft

Die Ratingagentur Fitch Rating stufte die American Airlines Muttergesellschaft AMR in der Bewertung zurück auf eine hochspekulative Stufe.

Die Fluggesellschaft werde in einen Liquiditätsengpass kommen, wenn sie ihre riesigen Schulden refinanzieren muss, was unter den gegenwärtigen Marktbedingungen schwierig sei, sagte Fitch. Allein 2009 ist bei AMR die Rückzahlung von USD 1,8 Milliarden Schulden fällig.

Fitch gab AMR nun die Bewertung CCC, die acht Stufen unter der Anlagebonitätsstufe von B-Minus liegt. In den nächsten zwei Jahren sei sogar eine weitere Abwertung zu erwarten.

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