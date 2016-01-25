American Airlines Jet gerät in starke Turbulenzen

American Airlines Boeing 767 (Foto: American Airlines)

Eine Boeing 767 von American Airlines musste nach schweren Turbulenzen in Neufundland eine Sicherheitslandung machen, einige Passagiere zogen sich wegen der Turbulenzen Verletzungen zu.

American Airlines Flug 206 startetet am Sonntagnachmittag um 15 Uhr 03 auf dem Flughafen Miami in Richtung Milano. An Bord der Boeing 767 befanden sich 192 Passagiere und 11 Besatzungsmitglieder. Über Neufundland geriet die Boeing 767 in starke Turbulenzen, dabei zogen sich einige Passagiere Verletzungen zu. Die Piloten entschlossen sich zu einer Sicherheitslandung auf dem Flughafen von St. John’s auf Neufundland. Das zweimotorige Verkehrsflugzeug konnte um 21 Uhr 45 dort sicher landen. Vier Passagiere und drei Flugbegleiter mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Die übrigen Passagiere wurden über Nacht in Hotels untergebracht.

Wie kann es bei schönem Wetter zu solchen Turbulenzen kommen?



In der Region über dem Nordatlantik treffen zwei unterschiedliche Luftmassen aufeinander. Aus dem Norden fliesst kalte maritime Polarluft ein und trifft über weiten Teilen des Atlantiks auf maritime Tropikluft aus südwestlicher Richtung. An solchen Luftmassengrenzen können bei speziellen Umständen heftige Turbulenzzonen entstehen, die zu solchen Zwischenfällen führen können.

Die Vorhersage von solchen Turbulenzen ist nicht einfach, die Flugsicherung und die Wetterdienste sind meistens auf PIREPs angewiesen, das heisst, die Piloten erstatten an die Flugsicherung eine Meldung, falls sie solche Turbulenzbänder durchfliegen. Die Flugsicherung wiederum leitet die Meldung an den Wetterdienst weiter und der kann dann eine Meldung herausgeben.

Deutliche Zeichen für starke Turbulenzen, die bei strahlend blauem Himmel auftreten können, sind starke Richtungsänderungen des Windes auf den Windkarten, grosse Temperaturänderungen über eine kurze Distanz oder starke Windänderungen. Diese Turbulenzen werden in der Fachsprache als Clear Air Turbulences bezeichnet.

Beispiel 1:

Starke Turbulenzen an Luftmassengrenzen

Kartenausschnitt zwischen Nordamerika und Europa auf Flugfläche 320 (32.000 Fuss) das Turbulenzband ist mit einer gestrichelten Linie bereits eingezeichnet. Hier trifft eine starke Windänderung von 80 Knoten auf zudem wechselt die Windrichtung um mehr als 90 Grad und die Temperatur verändert sich um 6 Grad. Hier ist mit mittleren bis starken Turbulenzen zu rechnen.

Beispiel 2:

Starke Turbulenzen an Luftmassengrenzen

Über dem Nordatlantik trifft Polarluft auf Tropenluft Karte auf Flugfläche 380 (38.000 Fuss), hier ändert sich die Temperatur der Luftmassen um mehr als 10 Grad, in diesem Fall ist mit stärksten Turbulenzen zu rechnen.

Capt. Robert Kühni