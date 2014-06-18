American übernimmt ersten CRJ900 NextGen

Bombardier hat am 6 Juni 2014 den ersten von 30 bestellten CRJ900 NextGen an die American Airlines Group übergeben.

Das Verkehrsflugzeug ging an die American Airlines Tochter PSA Airlines, die ursprünglich als Pacific Southwest Airlines zu US Airways gehörte. American Airlines hat im Dezember 2013 bei Bombardier dreissig CRJ900 NextGen in Auftrag gegeben und vierzig Optionen auf diesen Typ gezeichnet. Die CRJ900 NextGen Flugzeuge werden unter dem Brand American Eagle betrieben. American ist der erste Kunde, der die verbesserte Variante des CRJ900 in Empfang nehmen konnte. Laut Bombardier soll der Treibstoffverbrauch um bis zu 5,5 Prozent geringer sein als bei früheren CRJ900-Generationen.