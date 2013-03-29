American, US Airways kommt der Fusion näher

American Airlines und US Airways sind ihrem Zusammenschluss einen Schritt näher gekommen. Ein Gericht in New York hat am 28. März 2013 den Zusammenschluss erlaubt. Dieser Segen war nötig, da American Airlines unter Gläubigerschutz fliegt.

Der geplante Zusammenschluss mit US Airways würde für American Airlines und deren Gläubiger einen Neustart darstellen. Die beiden Fluggesellschaften hatten ihren Fusionswillen im Februar 2013 offiziell verkündet und wollen das Zusammengehen bis im dritten Quartal des laufenden Jahres durchziehen.

Die neue Mega Airline würde rund 1500 Flugzeuge betreiben und jährlich um die 170 Millionen Passagiere transportieren. Der Jahresumsatz der beiden fusionierten Airlines dürfte auf mehr als 37 Milliarden US Dollar zu stehen kommen, damit würden die beiden zur grössten Fluggesellschaft der Welt.