Amercian bestellt Bombardier Jets

American Airlines CRJ900 (Foto: Bombardier)

American Airlines hat bei dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier 15 CRJ900 Regionaljets bestellt.

Laut dem Flugzeugbauer Bombardier kosten die fünfzehn Jets nach den aktuellen Listenpreisen 719 Millionen US Dollar. In den Festauftrag wurden auch fünfzehn Optionen eingehandelt. Die CRJ900 sollen für American Airlines bei PSA Airlines eingesetzt werden. PSA Airlines wird die Verkehrsflugzeuge für 76 Passagiere auslegen, davon werden 12 in der ersten Klasse Platz finden. Die ersten CRJ900 sollen bereits im zweiten Quartal 2019 ausgeliefert werden.