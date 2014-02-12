Amedeo finalisiert Airbus A380 Auftrag

Die Flugzeugleasingfirma Amedeo (früher Doric Lease Corp.) hat mit dem europäischen Flugzeugbauer an der Paris Air Show im Juni 2013 eine Grundsatzvereinbarung über den Kauf von 20 A380 unterzeichnet, dieser Vertrag wurde heute finalisiert.

Der ausgearbeitete Kaufvertrag über zwanzig neue A380 wurde am 12. Februar 2014 an der Singapore Airshow durch Mark Lapidus, Geschäftsführer von Amedeo und John Leahy, Chefverkäufer bei Airbus, unterzeichnet. Bei der Vertragsunterzeichnung war auch Airbus Chef Fabrice Bregier zugegen. Mit dieser Investition wird Amedeo künftig weitere maßgeschneiderte A380 Leasinglösungen an ihre Kunden anbieten können. Sowohl neue als auch aktuelle A380 Betreiber, die einen flexiblen Mietvertrag bevorzugen, erhalten dadurch einen noch besseren Zugang zu dem A380. Als wertmäßig drittgrößtes Leasingunternehmen von Großraumjets und weltweit größter Asset-Manager von geleasten A380 Flugzeugen verfügt Amedeo bereits über umfassende Erfahrungen mit diesem Flugzeugtyp. Amedeo verwaltet ein Flugzeugportfolio im Wert von 6,8 Milliarden US Dollar. Im Portfolio befinden sich bereits 18 A380.