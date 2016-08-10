Amazon mit eigenen Frachtflugzeugen

Amazon Prime Air Boeing 767-300F (Foto: F. Harrison)

Der weltweit grösste Onlinehändler Amazon will erreichen, dass seine Pakete schneller am Bestimmungsort ankommen und beschafft sich eine grosse Boeing 767 Flotte.

Amazon reichen die Kapazitäten in fremden Frachtflugzeugen nicht mehr aus, um alle Kunden termingerecht zu beliefern. Der erfolgreiche Onlinehändler baut sich für die Vereinigten Staaten ein eigenes Boeing 767-300F Lufttransportsystem auf und stellte am 4. August 2016 sein erstes Flugzeug vor.

Amazon One Prime Air (Foto: YouTube)

Die erste Boeing 767-300F von Amazon heisst „Amazon One“ und wird unter dem Brand Prime Air von Atlas Air geflogen. Amazon will in Zukunft bis zu 20 Boeing 767-300F Vollfrachter betreiben lassen.

Amazon One