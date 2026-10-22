Amadeus und NVIDIA untersuchen neue Ansätze für die Flugsuche

Flughafen Baltimore Fraport USA

Amadeus und NVIDIA untersuchen gemeinsam, wie beschleunigtes Computing und speziell auf die Reisebranche ausgerichtete KI zu einer schnelleren, besser skalierbaren und effizienteren Flugsuche beitragen können.

Nun haben die beiden Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und die gemeinsamen Untersuchungen weiter voranzutreiben.

KI-Assistenten suchen zunehmend im Auftrag von Reisenden nach passenden Angeboten. Dadurch steigen sowohl die Zahl als auch die Komplexität der Suchanfragen, die Reisetechnologie verarbeiten muss. Gemeinsam mit NVIDIA hat Amadeus deshalb bereits erste technische Analysen und Benchmark-Tests auf den NVIDIA-Plattformen Hopper und Blackwell durchgeführt. Die für KI und High-Performance Computing entwickelten Architekturen wurden getestet, um besser zu verstehen, wie beschleunigtes Computing große Suchvolumina im Reisebereich unterstützen kann. Auf dieser Basis setzen Amadeus und NVIDIA ihre Zusammenarbeit im Rahmen der Absichtserklärung fort. Ziel ist es, die Flugsuche schneller, besser skalierbar und effizienter zu machen, während sich die KI-gestützte Reisesuche weiterentwickelt. Gleichzeitig sollen die Genauigkeit und Buchbarkeit der Ergebnisse gewährleistet bleiben, auf die Reiseverkäufer und Reisende angewiesen sind.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf drei Bereiche:

Zunächst untersucht Amadeus gemeinsam mit NVIDIA, wie sich die Flugsuche durch den Einsatz von Grafikprozessoren (GPUs) und Hauptprozessoren (CPUs) optimieren lässt. Dafür hat Amadeus NVIDIA CUDA eingesetzt, eine Computing-Plattform und ein Programmiermodell, mit dem Software die Rechenleistung von GPUs nutzen kann. Ein Teil des Flugsuchprozesses wurde so angepasst, dass zahlreiche Berechnungen gleichzeitig auf GPUs ausgeführt werden können. Erste Tests mit NVIDIA Hopper- und Blackwell-GPUs zeigen vielversprechendes Potenzial für schnellere Antwortzeiten und eine bessere Skalierbarkeit. Amadeus plant, diesen Ansatz nun für weitere Suchvorgänge im Reisebereich zu testen.

Parallel dazu untersuchen Amadeus und NVIDIA das Potenzial von Foundation Models, die speziell auf die Reisebranche zugeschnitten sind. Gemeinsam mit weiteren Akteuren könnten diese dazu beitragen, neue Herausforderungen im Reisebereich zu adressieren und die Leistungsfähigkeit bestehender reisespezifischer Modelle dort zu verbessern, wo allgemeine KI-Modelle an ihre Grenzen stoßen.

Darüber hinaus untersuchen Amadeus und NVIDIA Möglichkeiten, Cloud und Infrastruktur effizienter zu nutzen, um den wachsenden Anforderungen des KI-gestützten Reisens gerecht zu werden. So prüfen die Unternehmen beispielsweise neue Ansätze für die Planung von Cloud-Ressourcen und die Optimierung von Workloads. Diese könnten dazu beitragen, die Infrastruktur besser auszulasten und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Services aufrechtzuerhalten.

Lutz Vorneweg, SVP Strategic Partners bei Amadeus, sagt: „KI verändert das Reise-Ecosystem grundlegend. Um auch künftig eine schnelle, präzise und buchbare Flugsuche auf globaler Ebene zu gewährleisten, sind neue Ansätze erforderlich. Als neutrale Technologieebene, die das Zusammenspiel von Reiseanbietern, Reiseverkäufern und digitalen Assistenten orchestriert, freuen wir uns darauf, gemeinsam mit NVIDIA zu untersuchen, wie beschleunigtes Computing und KI-Technologien die nächste Generation der Reisesuche unterstützen können."

David Hogan, Vice President of Enterprise EMEA bei NVIDIA, sagt: „KI eröffnet der Reisebranche neue Möglichkeiten, von einer intelligenteren Suche bis hin zum zunehmenden Einsatz von KI-Assistenten. Gleichzeitig entstehen dadurch neue Anforderungen an die Computing-Infrastruktur. Unsere Zusammenarbeit mit Amadeus verbindet die beschleunigten Computing- und KI-Technologien von NVIDIA mit umfassender Expertise in der Reisebranche. Gemeinsam untersuchen wir, wie sich eine schnellere und effizientere Flugsuche auf globaler Ebene ermöglichen lässt."

Reisende sollen möglichst schnell passende Flugoptionen erhalten, die tatsächlich verfügbar und buchbar sind, denn in einer zunehmend von KI geprägten Welt wird genau das immer komplexer.

Für Reiseverkäufer untersuchen Amadeus und NVIDIA, wie die Suche künftig komplexere Reiseanfragen unterstützen und gleichzeitig das durch KI-gestützte Reiseassistenten stark wachsende Suchvolumen bewältigen kann.

Amadeus