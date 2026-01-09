Amadeus und ICAO vertiefen Partnerschaft

London City Airport Check in (Foto: London City Airport)

Amadeus und ICAO stärken Zusammenarbeit zur Förderung der digitalen Transformation im Luftverkehr.

Neue Partnerschaft unterstützt das strategische Ziel „No Country Left Behind" der ICAO und fördert Wissensaustausch sowie digitale Innovation

Madrid, 9. Januar 2026 – Amadeus und die International Civil Aviation Organization (ICAO) haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Unterstützung des ICAO-Ziels „No Country Left Behind" unterzeichnet.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Fähigkeit der Staaten zu verbessern, fortschrittliche digitale Technologien einzuführen, die die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit internationaler Luftverkehrssysteme verbessern.

Die Zusammenarbeit wird den ICAO-Mitgliedstaaten helfen, ihre digitale Transformation voranzutreiben und die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile des Flugverkehrs schneller zu realisieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird Amadeus seine technische Expertise einbringen, Wissen teilen und Initiativen zur Förderung von Innovationen in der Luftfahrt und Reiseindustrie unterstützen, die mit den Strategien der ICAO, einschließlich des TRIP-Rahmenwerks und der Doc 9303-Spezifikationen, im Einklang stehen.

Amadeus unterstützt diese Initiative durch seine Erfahrung in den Bereichen Reisetechnologie, digitale Identität, Biometrie und Datenmanagement, die für die Modernisierung der Luftverkehrssysteme zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf:

Kapazitätsaufbau und technische Unterstützung für Staaten, um die Umsetzung der ICAO-Standards und -Spezifikationen zu verbessern.

Förderung der Interoperabilität biometrischer Daten zwischen Ländern im Einklang mit ICAO Doc 9303 und der TRIP-Roadmap

Schulungsprogramme zu technischen und regulatorischen Aspekten digitaler Identität und Biometrie im Reiseverkehr, unter Einbeziehung von Best Practices und führender Beispiele technologiegestützter Luftfahrt- und Grenzkontrollprozesse zur Beschleunigung der Arbeit der ICAO-Mitglieder.

Die Digitalisierung von Identitätsdokumenten und deren Verwaltung ist entscheidend für die Expansion und Transformation des Luftverkehrs. Die Zusammenarbeit der ICAO mit Amadeus wird dazu beitragen, dass unsere Mitgliedstaaten diese neuen Technologien effektiv einführen – im Einklang mit unserer Führungsrolle bei der Verwirklichung unserer Vision eines sicheren und nachhaltigen Luftverkehrs für alle bis 2050,

sagt Juan Carlos Salazar, Secretary General, International Civil Aviation Organization.

Da die Branche leistungsstarke Technologien einsetzt, um das Reiseerlebnis zu verbessern, sind globale Koordination und Zusammenarbeit wichtiger denn je. Die Arbeit der ICAO zur Festlegung von Standards und zur Sicherstellung, dass jedes Land über das Wissen und die Fähigkeiten verfügt, diese Standards effektiv anzuwenden, ist von grundlegender Bedeutung, um das Reisen für alle Menschen zu verbessern. Wir bei Amadeus sind sehr stolz darauf, die Mission der ICAO zu unterstützen,

sagt Rudy Daniello, Executive Vice President, AirOps bei Amadeus.

Beide Organisationen definieren derzeit einen Zeitplan und eine Roadmap, die als Leitfaden für die Zusammenarbeit dienen sollen. Erste Ergebnisse des ICAO-Ziels „No Country Left Behind" werden für die erste Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

Amadeus