Amadeus mit „Advanced Airline Profile"

Effiziente Suche nach NDC-basierten Angeboten: Amadeus filtert irrelevanten NDC-Traffic mit der neuen Lösung Advanced Airline Profile.

Amadeus führt mit „Advanced Airline Profile" eine neue intelligente, auf maschinellem Lernen basierende Filterlösung für das Management von hohen Suchvolumina nach NDC-Angeboten innerhalb der Amadeus Travel Platform ein.

Mit dem Anstieg des NDC-Volumens werden die Systeme der Fluggesellschaften zunehmend mit Suchanfragen belastet, von denen ein großer Teil irrelevant oder von der Airline nicht beantwortbar sein kann. Dies hat einige Fluggesellschaften dazu veranlasst, ihre NDC-Ziele zurückzuschrauben oder Reisebüros „Look-to-Book"-Limits aufzuerlegen.

Durch die Anwendung einer dynamischen und hoch entwickelten Machine-Learning-Logik und erweiterter Parameter filtert Amadeus Advanced Airline Profile auf intelligente Weise irrelevante Abfragen von Reiseverkäufern vor der Weiterleitung an das System der Fluggesellschaften heraus. Dies reduziert unproduktiven Datenverkehr signifikant und sorgt dafür, dass Airlines eine deutlich niedrigere Look-to-Book-Rate sowie eine niedrigere Belastung ihrer Systeme verzeichnen. Dadurch haben Fluggesellschaften die Möglichkeit, sich auf hochwertige Geschäftschancen zu konzentrieren und Reiseverkäufer profitieren von einem effizienteren Suchprozess, wodurch sie das wachsende Volumen bewältigen und ihr Geschäft ausbauen können. Erste Ergebnisse zeigen je nach Airline-Profil eine Reduktion des unproduktiven Datenverkehrs um mehr als 70%, ohne dass die Qualität des Angebots beeinträchtigt wurde.

Amadeus Advanced Airline Profile ist eine Komponente einer Reihe von Lösungen zur Verbesserung der Sucheffizienz und Optimierung des Traffic-Managements der Amadeus Travel Platform. Die neue Lösung wird für alle Fluggesellschaften und Reiseverkäufer verfügbar sein. Die Einführung erfolgt derzeit bei allen Fluggesellschaften, die ihre NDC-basierten Angebote über Amadeus distribuieren, und wird voraussichtlich bis zum ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Die nahtlose Implementierung erfordert keine Maßnahmen seitens der Kunden.

„Nach der Integration von Amadeus Airline Advanced Profile in die Amadeus Travel Platform hat die Lösung mehr als 70% des irrelevanten Traffics in unserem System erfolgreich reduziert. Dadurch konnten wir uns auf die relevantesten NDC-Shopping-Anfragen konzentrieren, was zu einer höheren Conversion Rate und einer geringeren Systembelastung führte. Das bedeutet für uns eine stärkere Performance, die Möglichkeit besserer Abfragen für Reiseverkäufer und ein reibungsloseres Erlebnis für unsere Reisenden", sagt Maxime Boussard, NDC Program Director bei Air France - KLM.

„Amadeus Advanced Airline Profile reduziert unproduktive Suchvolumina signifikant und ermöglicht eine Fokussierung auf hochwertige Anfragen. Diese Optimierung verbessert direkt die Poll-to-Book-Rate und die Gesamt-Conversion, und zwar durch nahtlose Bereitstellung und ohne Beeinträchtigung bestehender Arbeitsabläufe", fügt Sara de Biase, Flights Director bei lastminute.com, hinzu.

„Jeden Tag werden Fluggesellschaften mit NDC-Shopping-Anfragen überflutet – viele davon sind irrelevant oder einfach nicht beantwortbar. Dies führt zu suboptimalen Prozessen sowohl für Airlines als auch für Reiseverkäufer und stellt ein erhebliches Kostenproblem für die gesamte Branche dar. Amadeus Advanced Airline Profile hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderung, indem es eine Suche nach NDC-basierten Angeboten in großem Umfang ermöglicht. Weitere Lösungen werden in Kürze folgen, da wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiterhin wirkungsvolle, skalierbare Funktionen für das gesamte Reise-Ecosystem bereitstellen", sagt Delphine Domingues, Head of Travel Distribution Product Marketing Management bei Amadeus.

