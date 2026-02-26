Amadeus übernimmt SkyLink

Amadeus übernimmt SkyLink, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Reisebranche zu beschleunigen.

Während die Branche den Übergang von KI-Proof-of-Concepts zur Anwendung vollzieht, unternimmt Amadeus mit der Übernahme von SkyLink den nächsten Schritt, um skalierbare und praxisnahe KI-Anwendungsfälle zu realisieren

Durch die Integration der KI-gestützten Conversational-Technologie von SkyLink in das Produktportfolio ermöglicht Amadeus intelligentere, stärker automatisierte und schnellere Reisebuchungen – zur Unterstützung von Reisenden und Mitarbeitenden auf Reisen.

SkyLink wurde mit dem Ziel gegründet, das Geschäftsreiseerlebnis zu verbessern. Das Unternehmen hat eine proprietäre KI-Architektur und eine mehrschichtige Orchestrierungs-Engine entwickelt, die sich einfach und nahtlos in Chat-Plattformen integrieren lässt.

Dadurch können Reisende Flüge und Hotels innerhalb von Sekunden reibungslos und dialogorientiert buchen und verwalten. Unternehmen profitieren zugleich von signifikanten Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen, da Mitarbeitender mehr Zeit für anspruchsvollere Aufgaben zur Verfügung haben. Mit einer schnell wachsenden Akzeptanz und bereits Zehntausenden abgeschlossenen Buchungen zeigt SkyLink, wie durchdacht entwickelte KI neue Maßstäbe in Bezug auf Geschwindigkeit, Einfachheit und Nutzerzufriedenheit setzen kann.

Vor dem Hintergrund des Wandels von Proof-of-Concepts hin zur tatsächlichen KI-Anwendung untermauert diese Akquisition die Strategie von Amadeus, KI-Anwendungsfälle einzusetzen, die echten Mehrwert für die gesamte Reisebranche bieten – skalierbar und operativ umsetzbar. Dabei baut Amadeus auf seiner langjährigen Nutzung von KI zur Optimierung von Reiseprozessen auf.

Im Rahmen dieses Ansatzes stattet Amadeus seine Produkte schrittweise mit KI-gestützten Conversational-Layern aus, die es den Mitarbeitenden der Kunden erleichtern, Erkenntnisse zu gewinnen und bestehende Funktionen umfassender zu nutzen. Das KI-native Framework von SkyLink ergänzt die globale Reichweite von Amadeus, seine leistungsfähige Technologie, die umfangreiche API-Suite sowie die fundierte Branchenexpertise. Mit seiner Präsenz in mehr als 190 Märkten und der Verarbeitung von Milliarden von Suchanfragen sowie Millionen von Reisetransaktionen pro Tag ermöglicht die Größe von Amadeus den zuverlässigen und leistungsfähigen Einsatz von KI – für relevantere und effizientere Interaktionen mit Reisenden.

Ein unmittelbarer konkreter Vorteil für Reisende ist die Ergänzung der bestehenden Amadeus Lösungen durch SkyLink´s Technologie, um den sich wandelnden Anforderungen der Travel Management Companies (TMC) gerecht zu werden. Dadurch werden die Lösungen von Amadeus für Geschäftsreisen weiter ausgebaut, insbesondere mit Blick auf den starken Kundenstamm von Amadeus in Nordamerika.

Langfristig wird Amadeus diese KI-gestützten Conversational-Funktionen über den Geschäftsreisebereich hinaus auf Airlines, Flughäfen, den Hospitality-Sektor sowie das gesamte Reise-Ecosystem ausweiten. Damit stärkt Amadeus sein bestehendes Portfolio, das es Kunden ermöglicht, KI-gestützte Conversational-Assistenten einzusetzen – zur Unterstützung von Reisenden vor, während und nach der Reise – und Reiseanbietern nahtlose und reaktionsschnellere Erlebnisse in großem Maßstab zu bieten.

„Die Kombination unserer KI-nativen Technologie mit der Größe und Branchenreichweite von Amadeus ermöglicht es uns, unsere Technologie schneller einzusetzen und leistungsstarke neue Funktionen bereitstellen, von denen Reisende und Unternehmen in der gesamten Reisebranche profitieren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, konkrete KI-Lösungen bereitzustellen – und mit Amadeus können wir die nächste Phase der Innovation im Reisesektor beschleunigen", sagt Atyab Bhatti, CEO und Mitbegründer von SkyLink.

„Amadeus ist die integrierte und neutrale Ausführungsebene der Reisebranche, die auf drei Säulen basiert: unserer globalen Reichweite, der Leistungsfähigkeit unserer integrierten und eng vernetzten Geschäftslogik und unserer Rolle als vertrauenswürdiges System of Record der Branche seit 1987. Diese Säulen ermöglichen es uns, KI-gesteuerte Funktionen konsistent über Airlines, Flughäfen, Hotels, Reiseverkäufern und im gesamten Reise-Ecosystem hinweg einzusetzen. Unsere Technologie ist tief in die Reisebranche integriert und verbindet Systeme und Workflows, die über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurden. Sie kombiniert industrielle Zuverlässigkeit, operative Resilienz und datengestützte Erkenntnisse, die es uns ermöglichen, KI weltweit in realen Produktionsumgebungen einzusetzen. Gemeinsam stärken diese Säulen die Rolle von Amadeus als vertrauenswürdiger Technologiepartner, der Innovationen in großem Maßstab ermöglicht und KI dazu einsetzt, das Reiseerlebnis zu verbessern, sagt Luis Maroto, President und CEO von Amadeus.

Strategische Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen und gezielte Investitionen unterstützen den langfristigen Ansatz von Amadeus, KI dort einzusetzen, wo sie einen operativen Mehrwert für das gesamte Reise-Ecosystem bietet. Geleitet von einem robusten KI-Ethik-Rahmenwerk stellt Amadeus sicher, dass modernste KI verantwortungsvoll, sicher und mit messbarem Nutzen für die Branche entwickelt wird.

Im Rahmen dieses Ansatzes optimiert Amadeus kontinuierlich den Zugang von Entwicklern und Partnern zu seinen KI-Funktionen und legt dabei den Schwerpunkt auf sichere, skalierbare Schnittstellen, die auf reale Nutzungsszenarien ausgerichtet sind.

