Am London City Airport wird papierloses Einchecken immer beliebter

London City Airport Check in (Foto: London City Airport)

Passagiere reisen immer häufiger ohne ausgedruckte Flugtickets. Laut den neusten Erkenntnissen des London City Airport (LCY) entscheiden sich Flugreisende vermehrt für den digitalen Boarding-Pass auf dem Smartphone, um die Reisezeit zu verkürzen.

Innerhalb der letzten 12 Monate hat sich die Zahl der Passagiere, die den Boarding Pass auf ihr Smartphone herunterladen, um 7 Prozent gesteigert: Mittlerweile nutzen 21% der Reisenden am LCY das Handy als Flugticket. Gleichzeitig sank die Zahl der Passagiere, welche den Check-in Schalter im Terminal aufsuchen, von 36% auf 29%. Mehr als die Hälfte aller Flugreisenden (54%) nutzen den Online-Check-in und verwenden dafür ihr Handy oder einen bereits zuhause ausgedruckten Boarding Pass.

Trotz dieser hohen Zahlen steht den neuen Check-in Methoden dennoch ein langer Weg bevor: Denn lediglich 62% der Britischen Erwachsenen besitzen derzeit ein Smartphone[1].

Alison Fitzgerald, leitender Informationsmanager am London City Airport, meint: „Viele von uns entscheiden sich immer häufiger für papierlose Vorgänge, sei es bei der Übermittlung von Stromrechnungen oder der Verwendung von Bus-/Bahntickets, bei denen wir vermehrt auch auf kontaktlose Bezahlung zurückgreifen. Dennoch wählt die Mehrheit der Reisenden trotz Online Check-in die ausgedruckte Variante des Boarding Pass.“

Fitzgerald schlussfolgert: „Wir wünschen uns, dass die Reisenden von Beginn an, sei es aus dem Büro oder von Zuhause, ihre Reise sorgfältig planen. Auf diese Weise haben sie selbst die Kontrolle darüber, wie sie für sich selbst Zeit und Ressourcen einsparen können. Denn weniger Zeit am Flughafen zu verbringen bedeutet mehr Zeit für andere Dinge.“

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