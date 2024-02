Am Flughafen Hamburg streikt das Bodenpersonal

Airline DAT in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

Der Flughafen Hamburg kommt nicht zur Ruhe, kaum ist der Streik des Sicherheitspersonals beendet, wird der Flughafen Hamburg vom Bodenabfertigungspersonal bedrängt.

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Flughafen-Bodenverkehrsdienste in Hamburg für heute Freitag, 2. Februar 2024, kurzfristig und ganztägig zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Am Hamburger Flughafen betrifft der Streik unter anderem die Gepäck- und Flugzeugabfertigung. Das Flughafen-Team setzt alles daran, dass die Flüge wie geplant stattfinden können und die Auswirkungen für die Fluggäste so gering wie möglich sind. Die Fluggäste werden dennoch gebeten, sich laufend über ihren aktuellen Flugstatus zu informieren, da eventuelle Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können. Zudem sollten Passagiere ausreichend Zeit einplanen und das aufgegebene Gepäck auf ein Minimum reduzieren bzw. wenn möglich nur mit Handgepäck reisen.

Am Hamburg Airport sind für Freitag, 2. Februar 2024, insgesamt 267 Flüge (135 Abflüge und 132 Ankünfte) mit über 37.000 Passagieren geplant. Flugstreichungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Passagiere, die heute Freitag einen Flug von oder nach Hamburg geplant haben, werden gebeten, sich fortlaufend über den Flugstatus zu informieren und bei Bedarf Kontakt mit der gebuchten Airline aufzunehmen: Flugplan & Airlines ab Hamburg - Hamburg Airport (hamburg-airport.de)

Flughafen Hamburg