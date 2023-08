Aloha Airlines war im Dezember am pünktlichsten

Unter den zwanzig grössten Airlines in Amerika wies Aloha Airlines den besten pünktlichkeits- Record aus.

In der US Pünktlichkeitsstatistik kam Aloha Airlines aus Hawaii am besten weg. Im Dezember lag die Pünktlichkeit bei der Insel Airline bei ausgezeichneten 93 Prozent. Das Schlusslicht bildete American Eagle Airlines mit 53,6 Prozentpunkten. Bei American Eagle gilt es zu bemerken, dass eine grosse Zubringergesellschaft immer auf überlastete Drehscheiben fliegen muss und häufig durch die Flugpläne der ganz grossen Muttergesellschaften auf den hinteren Platz verwiesen werden, damit dort die Pünktlichkeit besser aussieht. Eine Commuter Airline kann mit Verspätungen in der Regel auch besser umgehen, da der Netzwerk- Carrier schlussendlich darüber entscheidet, welche Flüge im Tagesgeschäft zusammengestrichen werden.