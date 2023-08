Alliance Airlines fliegt für Qantas

Quantaslink erhöht die Kapazität in Queensland, indem sie eine Fokker 100 von Alliance Airlines für die Route Brisbane Mackay einmietet.

Alliance Airlines ist in Brisbane zuhause und fliegt mit 7 Fokker 100 und 3 Fokker 50 als Bedarfsfluggesellschaft, die ihre Flugzeuge vornehmlich unter ACMI Verträgen an Linienfluggesellschaften vermietet. ACMI (Aircraft Crew Maintenance and Insurance) bedeutet, dass die Flugzeuge mit Besatzung vermietet werden, die Wartung und Versicherung der Flugzeuge unterliegt dem Betreiber der Maschinen. Alle restlichen Aufgaben wie Streckenplanung, Bodenabfertigung unterliegen der Unternehmung, welche die Linienmaschinen einmietet. Auch die Treibstoffaufwendungen und die übrigen Kosten werden durch den Mieter bezahlt. QantasLink mietet nun eine Fokker 100 von Alliance Airlines, um die Frequenzen zwischen Brisbane und Mackay in Queensland zu erhöhen.