Allgäu Airport mit hohem Pfingstverkehr

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Als idealer Ausgangspunkt für einen gelungenen Pfingsturlaub hat sich einmal mehr der Flughafen Memmingen erwiesen.

Bei einer Gesamtauslastung von 90,3 Prozent während der bayerischen und baden-württembergischen Pfingstferien starteten heuer 34,6 Prozent mehr Passagiere zu beliebten Sonnenzielen und gefragten Städtereisen als im gleichen Zeitraum 2017.

Waren es im vergangenen Jahr noch 53.281 Flugreisende, die den Airport rund um die Feiertage zu diversen Destinationen in Anspruch nahmen, erhöhte sich die Zahl nun auf 71.733 – eine Steigerung um 34,6 Prozent. Städtetrips nach London, Kiew und Sibiu erfreuten sich dabei ebenso großer Beliebtheit wie die Sonnenziele Malaga, Teneriffa, Palermo und Palma, die es sogar auf eine Auslastung von über 95 Prozent brachten. Auch die neuen Sommer-Strecken an die bulgarische Schwarzmeerküste mit ihren Urlaubszentren Burgas und Varna, nach Zadar in Kroatien und das griechische Athen haben den Memminger Flugplan massiv aufgewertet.

„Unser Angebot passt einfach und zieht nicht nur bei unseren Stammgästen aus Süddeutschland und den angrenzenden Ländern“, freut sich Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz über die Steigerung. „Mit Hurghada in Ägypten, dem polnischen Kattowitz und dem erst kürzlich bekannt gegebenen Antalya, das zwischen 2. August und 10. September von Corendon Airlines angeboten wird, haben wir auch für die großen Ferien und darüber hinaus weitere attraktive Sommerziele zu bieten.“

Neben den attraktiven Flugzielen sorgten auch das preisgünstige Parken und die kurzen Wege des Airports für die gesteigerte Nachfrage.

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