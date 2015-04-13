Allgäu Airport meldet solides Wachstum

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Eine positive Halbjahres-Bilanz zieht der Allgäu Airport. Während der Gültigkeit des Winterflugplans 2014-15 konnten knapp sieben Prozent mehr Passagiere verzeichnet werden.

Die Auslastung der Maschinen stieg über sechs Prozent. Für das laufende Jahr plant Bayerns dritter Verkehrsflughafen ein Plus an Passagieren von elf Prozent. Insgesamt flogen ab und nach Memmingen in der Zeit vom 26. Oktober 2014 bis zum 28. März dieses Jahres 221.422 Passagiere. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als man 207.253 Fluggäste begrüßen konnte, entspricht dies einem Zuwachs von knapp sieben Prozent. Weiter verbessert hat sich auch die Auslastung der Maschinen, die um über sechs Prozent zunahm. „Wir bleiben“, betont Allgäu Airport Geschäftsführer Ralf Schmid, „auf Wachstumskurs.“ Neu waren im Winterhalbjahr die Ziele Rom und Temeswar.

Fürs laufende Geschäftsjahr rechnet er mit einer Zunahme des Passagieraufkommens von elf Prozent auf insgesamt 830.000 Fluggäste. Positiv stimmt ihn die Tatsache, dass alle Ziele des letztjährigen Sommerflugplans auch heuer wieder auf dem Programm stehen. 28 Flugziele werden in diesem Sommer ab Memmingen angeflogen. Darunter sind mit Palermo, Tuzla, Sofia und Antalya vier neue Destinationen. Die positive Prognose beruht auch auf der Tatsache, dass der neue Sofia-Flug bereits früher als geplant, nämlich am 25. Juli, rechtzeitig zur Hauptferienzeit startet. Zudem wird das beliebte Sommerziel Faro erstmals auch im Winter angeflogen. Insgesamt sind im Sommer bis zu 88 Abflüge pro Woche geplant. Auf einigen der 28 Strecken wurden aufgrund der großen Nachfrage schon jetzt Zusatzflüge aufgelegt.

Gut in Fahrt gekommen sind auch die innerdeutschen Flüge nach Berlin und Hamburg, die seit Anfang März bis zu sechs Mal pro Woche von der österreichischen Fluggesellschaft InterSky durchgeführt werden und insbesondere Geschäftsreisenden nun mehr Flexibilität geben. Erfreulich ist für den Allgäu Airport zudem das Engagement der Fluggesellschaft Wizz Air, die in Memmingen ihren größten und wichtigsten Standort in Süddeutschland unterhält. Sie baut ihr Streckennetz kontinuierlich aus. Bulgariens Hauptstadt Sofia ist das siebte Ziel, das die insbesondere in Ost-Europa erfolgreiche Airline ab Memmingen anbietet. Nummer eins am Allgäu Airport bleibt Ryanair mit 15 Strecken in ganz Europa.

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